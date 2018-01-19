В Кургане проводят проверку из-за смерти пациентки в очереди к врачу

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В Кургане проводят проверку после смерти пожилой пациентки в очереди к врачу в городской поликлинике №2, сообщает URA.RU.

Инцидент произошёл 17 января. 80-летняя женщина пришла на приём к терапевту, и ей стало плохо. Назначена экспертиза для установления точной причины смерти.

Как заявила начальник пресс-службы УМВД России по Курганской области Елена Радаева со ссылкой на предварительные данные, фактов неоказания медицинской помощи полиция не усматривает.

Ранее Nation News сообщало, что в Ленинградской области завели уголовное дело из-за драки двух пациентов в больнице.

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