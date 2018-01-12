В Ленинградской области завели уголовное дело из-за драки двух пациентов в больнице

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В Ленинградской области завели уголовное дело в отношении одного из участников драки в больнице, сообщает Nation News.

В пресс-службе Следственного комитета России рассказали, что инцидент произошёл в конце 2017 года в Гатчине.

По имеющимся данным, в инфекционном отделении городской больницы подрались два пациента. Один из них скончался от полученной травмы. Впоследствии оказалось, что погибший был ВИЧ-инфицирован и тяжело болел.

В июне 2017 года URA.RU сообщало, что на Ямале подросток после драки с мужчиной попал в реанимацию.

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