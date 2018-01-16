В Якутии уволили избившего пациентку врача
Минздрав Якутии проводит проверку после появления в сети записи, на которой видно, как врач избивает пациентку. Медик уже уволен, заявили в пресс-службе ведомства.
«Проводится служебная проверка по факту применения силы в отношении пациента врачом Золотинской участковой больницы, относящейся к ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница», — говорится в сообщении.
Ведомство подчёркивает, что данный случай характеризуется «как вопиющий».
«Врач, применивший силу в отношении пациента, уволен», — добавили в Минздраве.
Ранее стало известно, что в Нерюнгринском районе Якутии врач напал на пациентку.
В августе 2017 года URA.RU передавало, что в Курганской области медиков снабдят спецсредствами на случай нападений.
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