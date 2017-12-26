На Урале завели дело по факту смерти мужчины, к которому не приехала скорая помощь

Следственный комитет завёл уголовное дело по факту смерти жителя города Берёзовского Свердловской области, который, по данным СМИ, скончался из-за отказа скорой помощи приехать по вызову. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Следственным отделом… в рамках возбуждённого уголовного дела по статье 293 УК «Халатность» проверяется инцидент, произошедший в минувшие выходные в одном из общежитий города Берёзовского, когда местный житель скончался якобы в результате несвоевременно оказанной ему медицинской помощи», — заявили в СК.

Как сообщали СМИ, 57-летний местный житель почувствовал себя плохо. Охранник общежития обратился в скорую и в разговоре с медиками предположил, что мужчина может быть пьян. Врачи отказались ехать на вызов. В результате местный житель умер.

Затем СМИ сообщали, что скорая всё же выезжала на место.

Ранее URA.RU сообщало, что следственный отдел по Приуральскому району Ямало-Ненецкого автономного округа начал проверку по факту смерти пациента в коридоре больницы в Аксарке.