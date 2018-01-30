СК прокомментировал реакцию на приговор врачу Мисюриной
Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в распоряжение RT.
«Ещё большее удивление вызывают комментарии лиц, которые не имеют представления ни об экспертной деятельности, ни о следственной работе, не говоря уже о материалах конкретного дела», — сказала Петренко.
Она подчеркнула, что уголовные дела о врачебных ошибках считаются крайне сложными, но следствие старается разобраться в каждом случае досконально.
По данным следствия, в июле 2013 года врач-гематолог Елена Мисюрина в частной клинике на Профсоюзной улице, проводя трепанобиопсию, повредила кровеносные сосуды пациенту, который скончался спустя несколько дней.
Черёмушкинский суд приговорил медработника к двум годам реального лишения свободы, но решение пока не вступило в силу.
Ранее СК возбудил дело после избиения врачом пациентки в Якутии.