СК прокомментировал реакцию на приговор врачу Мисюриной

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Комментарии посторонних людей, не знающих материалов уголовного дела врача-гематолога Елены Мисюриной, неэтичны и провоцируют недоверие россиян к медицинской системе, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в распоряжение RT.

«Ещё большее удивление вызывают комментарии лиц, которые не имеют представления ни об экспертной деятельности, ни о следственной работе, не говоря уже о материалах конкретного дела», — сказала Петренко.

Она подчеркнула, что уголовные дела о врачебных ошибках считаются крайне сложными, но следствие старается разобраться в каждом случае досконально.

По данным следствия, в июле 2013 года врач-гематолог Елена Мисюрина в частной клинике на Профсоюзной улице, проводя трепанобиопсию, повредила кровеносные сосуды пациенту, который скончался спустя несколько дней.

Черёмушкинский суд приговорил медработника к двум годам реального лишения свободы, но решение пока не вступило в силу.

Ранее СК возбудил дело после избиения врачом пациентки в Якутии.

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