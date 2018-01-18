СК возбудил дело после избиения врачом пациентки в Якутии

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям в отношении 28-летнего заведующего Золотинской участковой больницей Якутии, который избил пациентку. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

По данным следствия, 1 января мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил 22-летнюю девушку в этнокультурном центре «Эян».

«После этого в помещении Золотинской участковой больницы после произошедшей ссоры нанёс пришедшей для прохождения медицинского освидетельствования девушке несколько ударов кулаками по рукам, после чего стал душить», — приводит сообщение «Газета.Ru».

Отмечается, что затем врач, желая выяснить отношения с пострадавшей, незаконно проник в квартиру девушки, разбив окно и повредив входную дверь.

Уголовное дело возбуждено по статьям «нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» и «незаконное проникновение в жилище».

Ранее сообщалось, что прокуратура Якутии проверяет сообщения об избиении врачом пациентки.

Подробнее — в материале RT.