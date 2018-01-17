Прокуратура Якутии проверяет сообщения об избиении врачом пациентки

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Прокуратура Якутии начала проверку по факту появления в сети записи, на которой видно, как врач избивает пациентку.

Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Прокуратура г. Нерюнгри проводит проверку по факту размещения... видео, где медицинский работник одной из участковых больниц Нерюнгринского района наносит удары пациентке, пришедшей на приём», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Минздрав Якутии начал проверку по данному факту.

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