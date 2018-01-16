«Вопиющий случай»: в Якутии врач набросился на пришедшую снимать побои пациентку

Минздрав Якутии начал служебную проверку из-за применения врачом силы против пациентки, которая пришла в участковую больницу снимать побои. На появившемся в интернете видеоролике видно, как медработник на повышенных тонах разговаривает с женщиной, а затем набрасывается на неё с кулаками. В Минздраве сообщили, что применивший силу на рабочем месте сотрудник уже уволен. По данным местных СМИ, инцидент произошёл около двух недель назад, а антигерой видеозаписи был заведующим больницей. Более того, побои, которые потерпевшая пришла освидетельствовать, нанёс ей накануне на местной дискотеке тот же самый врач. Что ещё известно об этой скандальной истории — в материале RT.

Министерство здравоохранения Якутии начало служебную проверку по факту применения силы врачом против пациентки, которая пришла в участковую больницу снимать побои. В интернете появилась 30-секундная видеозапись, на которой медицинский работник на повышенных тонах разговаривает с пациенткой, бьёт её кулаком по руке, а затем набрасывается на неё. Из видео сложно понять причины конфликта, однако его участники говорят о каком-то нападении и его расследовании.

«Данный случай мы характеризуем как вопиющий. Врач, применивший силу в отношении пациента, уволен», — заявили в республиканском Минздраве.

Там добавили, что организационные выводы о соответствии занимаемой должности будут сделаны и в отношении главврача ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» Нюргуна Степанова. Именно к этому учреждению относится Золотинская участковая больница, где произошёл инцидент.

По данным местных СМИ, попавшие на видео события произошли ещё две недели назад, 1 января. Однако обнародована запись была только во вторник, 16-го числа, когда её опубликовал член Нерюнгринского районного Совета депутатов Александр Силин.

По неподтверждённым данным, 31 декабря в селе Иенгра (в 50 км к югу от Нерюнгри) прошла дискотека, на которой мужчина избил местную жительницу. На следующий день она пришла в Золотинскую больницу освидетельствовать факт побоев, где её встретил заведующий учреждением Владимир Наумов, в котором она узнала своего обидчика.

Судя по видеозаписи, в ходе приёма он угрожал девушке долгим судебным процессом и даже тюремным заключением: «Ты если правду не скажешь, тебя в тюрьму посадят. Ты должна это понять, потому что много свидетелей есть и они докажут, что ты сама напала».

После этих слов врач набрасывается на пациентку, их пытаются разнять другие присутствовавшие при разговоре, а затем запись прерывается.

Местный депутат Александр Силин уже направил депутатский запрос председателю постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, социальным вопросам и спорту Нерюнгринского района Якутии Гавриилу Иванову, сообщает портал Якутск.ru.

«В сети распространяется видео, на котором мужчина в белом халате избивает женщину. По предварительным данным, заведующий Золотинской участковой больницей Владимир Юрьевич Наумов наносит побои пациентке, которая пришла на приём. Прошу организовать заседание постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, социальным вопросам и спорту для рассмотрения данного аморального поведения. Считаю необходимым присутствие на комиссии заведующего В.Ю. Наумова, представителей Нерюнгринской ЦРБ, прокуратуры», — говорится в запросе Силина.

На момент публикации материала официальных заявлений от представителей республиканских правоохранительных органов и прокуратуры не поступало.

При этом сообщается, что потерпевшая девушка пока не написала заявление в полицию, хотя ей всё же удалось зафиксировать факт нанесения побоев. По словам Силина, это должно произойти в любом случае: «Этого я просто так не оставлю, за хамство надо отвечать!»

В селе Иенгра (ранее — Золотинка) проживает около 1000 человек, и оно считается одним из немногих мест проживания эвенков, где сохранились культура и язык этого народа.

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Это не первый скандальный случай за последнее время, связанный с попаданием на видео врачей при весьма сомнительных обстоятельствах. Так, 11 января стало известно, что главврач Рязанского областного клинического кардиодиспансера Александр Данилов получил выговор, а два медика, занимавших руководящие посты, были уволены после появления в интернете видео, на котором врачи празднуют вместо того, чтобы принимать пациентов.

Один из посетителей ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» выложил в сеть запись, на которой видно, что пациенты сидят в очереди в коридоре, тогда как в кабинете заведующей диспансерно-консультативным отделением Галины Лазаревой накрыт стол, за которым сидят девять врачей.

По сообщению регионального Минздрава, по итогам проверки был установлен факт нарушения трудовой дисциплины в ходе исполнения служебных обязанностей. Выговор главврачу был вынесен с формулировкой «за ненадлежащий контроль исполнения сотрудниками внутреннего трудового распорядка и своевременного оказания медицинской помощи пациентам».

Кроме заведующей диспансерно-консультативным отделением, от занимаемой должности был освобождён заместитель главного врача по лечебной работе.