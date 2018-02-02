Адвокат прокомментировала приговор врачу-гематологу Мисюриной

Адвокат Людмила Айвар в беседе с НСН прокомментировала приговор Черёмушкинского районного суда врачу гематологической службы ГКБ №52 Елене Мисюриной.

Юрист считает, что решение суда должно быть пересмотрено.

«Каждый врач сейчас думает, что завтра он может попасть в такую же ситуацию, как доктор Мисюрина. Это дело подняло очень много проблем. Это первый приговор, который связан с лишением свободы», — сказала Айвар.

По её словам, не исключена судебная ошибка. Как добавила адвокат, вышестоящая инстанция должна пересмотреть вердикт.

Ранее сообщалось что СК прокомментировал реакцию на приговор врачу Мисюриной.

Также URA.RU сообщало, что в Тюмени проводят проверку после смерти 74-летнего мужчины, пришедшего на приём к терапевту в поликлинику №13.