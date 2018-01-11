В Тюмени проводят проверку после смерти пожилого мужчины в поликлинике

В Тюмени проводят проверку после смерти 74-летнего мужчины, пришедшего на приём к терапевту в поликлинику №13. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный СКР.

По имеющимся данным, мужчине стало плохо, и он потерял сознание, даже не успев снять верхнюю одежду.

Пресс-секретарь местного департамента здравоохранения рассказал, что врачи поликлиники сразу приступили к оказанию пациенту первой помощи и вызвали скорую, которая констатировала смерть пенсионера. В ведомстве добавили, что ранее мужчина перенёс два инфаркта.

Следователи начали опрос медперсонала и очевидцев. Запланировано проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

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