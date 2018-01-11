В Тюмени проводят проверку после смерти пожилого мужчины в поликлинике
По имеющимся данным, мужчине стало плохо, и он потерял сознание, даже не успев снять верхнюю одежду.
Пресс-секретарь местного департамента здравоохранения рассказал, что врачи поликлиники сразу приступили к оказанию пациенту первой помощи и вызвали скорую, которая констатировала смерть пенсионера. В ведомстве добавили, что ранее мужчина перенёс два инфаркта.
Следователи начали опрос медперсонала и очевидцев. Запланировано проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
Ранее Nation News сообщало, что во время заседания в Новгородском районном суде умер подсудимый.