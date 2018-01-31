Прокуратура просит отменить приговор врачу-гематологу Мисюриной

Прокуратура просит отменить состоявшееся судебное решение в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной и вернуть уголовное дело прокурору.

«Причина — нарушения, допущенные в ходе следствия», — говорится в сообщении госоргана в Telegram.

Отмечается, что изложенные в приговоре выводы суда о виновности Мисюриной не соответствуют установленным в ходе судебного заседания фактическим обстоятельствам.

«Заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной», — отметили в ведомстве.

В сообщении уточняется, что прокуратура просит освободить из-под стражи Мисюрину и избрать ей меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в деле московского врача-гематолога Елены Мисюриной, осуждённой на два года, вряд ли уместны «чиновничьи рассуждения».

По данным следствия, в июле 2013 года врач-гематолог Елена Мисюрина, проводя в частной клинике трепанобиопсию, повредила кровеносные сосуды пациенту, который спустя несколько дней скончался.

Черёмушкинский суд приговорил Мисюрину к двум годам реального лишения свободы, но решение пока не вступило в силу.