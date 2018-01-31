Песков прокомментировал ситуацию с приговором врачу-гематологу Мисюриной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в деле московского врача-гематолога Елены Мисюриной, осуждённой на два года, вряд ли уместны «чиновничьи рассуждения».

По его словам, «эта тема достаточно резонансная».

«Думаю, что если здесь и делать какие-то суждения, то это нужно делать профессионалам, а также региональному (то есть московскому) Министерству здравоохранения и федеральному Министерству здравоохранения. Какие-то другие чиновничьи рассуждения здесь вряд ли уместны и допустимы», — заявил Песков.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что комментарии посторонних людей, не знающих материалов уголовного дела врача-гематолога Елены Мисюриной, неэтичны и провоцируют недоверие россиян к медицинской системе.

По данным следствия, в июле 2013 года врач-гематолог Елена Мисюрина, проводя в частной клинике трепанобиопсию, повредила кровеносные сосуды пациенту, который скончался спустя несколько дней.

Черёмушкинский суд приговорил Мисюрину к двум годам реального лишения свободы, но решение пока не вступило в силу.