Рошаль поручился за врача Мисюрину

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Доктор медицинских наук Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, поручился за врача-гематолога Елену Мисюрину, осуждённую на два года лишения свободы в связи со смертью пациента. Об этом сообщила представитель семьи медика Оксана Филачева.

«Да, он выступает поручителем», — цитирует её Агентство городских новостей «Москва».

Рошаль также прибыл на заседание Мосгорсуда, где будет рассмотрен вопрос об освобождении Мисюриной.

Ранее адвокат Людмила Айвар в беседе с НСН прокомментировала приговор врачу-гематологу.

22 января Черёмушкинский суд приговорил Мисюрину к двум годам колонии, но решение пока не вступило в силу.

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