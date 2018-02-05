Рошаль поручился за врача Мисюрину

Доктор медицинских наук Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, поручился за врача-гематолога Елену Мисюрину, осуждённую на два года лишения свободы в связи со смертью пациента. Об этом сообщила представитель семьи медика Оксана Филачева.