Рошаль поручился за врача Мисюрину
Доктор медицинских наук Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, поручился за врача-гематолога Елену Мисюрину, осуждённую на два года лишения свободы в связи со смертью пациента. Об этом сообщила представитель семьи медика Оксана Филачева.
«Да, он выступает поручителем», — цитирует её Агентство городских новостей «Москва».
Рошаль также прибыл на заседание Мосгорсуда, где будет рассмотрен вопрос об освобождении Мисюриной.
Ранее адвокат Людмила Айвар в беседе с НСН прокомментировала приговор врачу-гематологу.
22 января Черёмушкинский суд приговорил Мисюрину к двум годам колонии, но решение пока не вступило в силу.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.