Мосгорсуд 5 февраля рассмотрит вопрос об освобождении из СИЗО врача Мисюриной
«Рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения в отношении Мисюриной назначено на 5 февраля в 14:00 в Мосгорсуде», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.
Ранее прокуратура попросила отменить приговор Елене Мисюриной.
22 января Черёмушкинский суд приговорил Мисюрину к двум годам колонии, но решение пока не вступило в силу.
По данным следствия, в июле 2013 года врач-гематолог, проводя в частной клинике трепанобиопсию, повредила кровеносные сосуды пациенту, который спустя несколько дней скончался.
Адвокат Людмила Айвар в беседе с НСН прокомментировала приговор.