Мосгорсуд 5 февраля рассмотрит вопрос об освобождении из СИЗО врача Мисюриной

Мосгорсуд в понедельник, 5 февраля, рассмотрит жалобу на арест врача-гематолога Елены Мисюриной, осуждённой на два года лишения свободы в связи со смертью пациента.

«Рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения в отношении Мисюриной назначено на 5 февраля в 14:00 в Мосгорсуде», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

Ранее прокуратура попросила отменить приговор Елене Мисюриной.

22 января Черёмушкинский суд приговорил Мисюрину к двум годам колонии, но решение пока не вступило в силу.

По данным следствия, в июле 2013 года врач-гематолог, проводя в частной клинике трепанобиопсию, повредила кровеносные сосуды пациенту, который спустя несколько дней скончался.

Адвокат Людмила Айвар в беседе с НСН прокомментировала приговор.