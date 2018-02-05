Дочь погибшего пациента прокомментировала решение Мосгорсуда по делу врача Мисюриной

Елена Игнатьева, дочь погибшего пациента, прокомментировала RT решение Мосгорсуда по делу врача-гематолога Елены Мисюриной, осуждённой на два года.

По её словам, изначальное решение суда по делу врача было объективным.

Она также отметила, что, по её мнению, в СМИ дело освещается пристрастно.

«В СМИ подают всё по-другому. Я много кому чего рассказала — это, к сожалению, не осветили. Всё осветили однобоко», — добавила Игнатьева.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд в ходе заседания 5 февраля отменил арест врача-гематолога Елены Мисюриной.

Она была освобождена в зале суда. Таким образом, решения суда апелляционной инстанции по её делу Мисюрина теперь будет дожидаться дома.

30 января защита подала апелляционную жалобу на приговор Мисюриной.