Дочь погибшего пациента прокомментировала решение Мосгорсуда по делу врача Мисюриной
- Елена Мисюрина
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По её словам, изначальное решение суда по делу врача было объективным.
Она также отметила, что, по её мнению, в СМИ дело освещается пристрастно.
«В СМИ подают всё по-другому. Я много кому чего рассказала — это, к сожалению, не осветили. Всё осветили однобоко», — добавила Игнатьева.
Ранее стало известно, что Мосгорсуд в ходе заседания 5 февраля отменил арест врача-гематолога Елены Мисюриной.
Она была освобождена в зале суда. Таким образом, решения суда апелляционной инстанции по её делу Мисюрина теперь будет дожидаться дома.
30 января защита подала апелляционную жалобу на приговор Мисюриной.