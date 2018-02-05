Врач-гематолог Мисюрина освобождена в зале суда
Врач-гематолог Елена Мисюрина освобождена из-под стражи в зале суда.
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Мосгорсуд отменил арест врача-гематолога Елены Мисюриной, осуждённой на два года колонии после смерти пациента.
В СИЗО Мисюрину заключили после вынесения приговора судом первой инстанции.
Таким образом, решения суда апелляционной инстанции по её делу Мисюрина теперь будет дожидаться дома.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему: