Врач-гематолог Мисюрина освобождена в зале суда

Врач-гематолог Елена Мисюрина освобождена из-под стражи в зале суда.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Мосгорсуд отменил арест врача-гематолога Елены Мисюриной, осуждённой на два года колонии после смерти пациента.

В СИЗО Мисюрину заключили после вынесения приговора судом первой инстанции.

Таким образом, решения суда апелляционной инстанции по её делу Мисюрина теперь будет дожидаться дома.