В Роспотребнадзоре назвали причину массового отравления в кафе в Улан-Удэ

Нарушение санитарных норм и правил хранения продуктов стало причиной массового отравления в кафе «Шулэн До» в Улан-Удэ. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

«Причиной массового отравления в кафе «Шулэн До» стало несоблюдение предприятием общественного питания элементарных санитарных норм и правил при хранении и приготовлении пищевой продукции», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что пострадавшим в общей сложности было выплачено более 500 тыс. рублей в качестве компенсации.

Ранее сообщалось, что сальмонеллёз диагностирован более чем у 80 человек после отравления в кафе.

По факту отравления было заведено уголовное дело.