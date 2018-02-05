В Роспотребнадзоре назвали причину массового отравления в кафе в Улан-Удэ
«Причиной массового отравления в кафе «Шулэн До» стало несоблюдение предприятием общественного питания элементарных санитарных норм и правил при хранении и приготовлении пищевой продукции», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что пострадавшим в общей сложности было выплачено более 500 тыс. рублей в качестве компенсации.
Ранее сообщалось, что сальмонеллёз диагностирован более чем у 80 человек после отравления в кафе.
По факту отравления было заведено уголовное дело.