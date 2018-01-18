В Бурятии сальмонеллёз диагностирован у более 80 человек после отравления в кафе

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Диагноз «сальмонеллёз» подтверждён у более 80 человек после отравления в кафе «Шулэн До» в Улан-Удэ. Об этом сообщили в территориальном центре медицины катастроф Бурятии.

«Число пострадавших на сегодня составляет 133 человека, из них 19 детей и пять беременных женщин. Из них госпитализировано уже 83 человека, 50 находятся на амбулаторном лечении. Диагноз «сальмонеллёз» подтверждён у 83 человек», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в Бурятии сообщили об увеличении числа пострадавших при массовом отравлении в кафе Улан-Удэ.

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Общество Происшествия
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