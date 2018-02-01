В мэрии Москвы назвали виновных в обрушении строительных лесов у метро

Строительные конструкции в районе станции метро «Улица 1905 года» в Москве обрушились по вине начальника участка. Об этом заявил вице-мэр столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

«Виноват начальник участка, он освобождён от работы. И руководство ГБУ «Гормост» тоже. Даны поручения их проверить», — цитирует Бирюкова ТАСС. Ранее в мэрии заявили, что обрушение строительных лесов произошло из-за большой массы снега. ЧП произошло вечером 30 января в переходе возле станции метро «Улица 1905 года». В результате пострадали десять человек.