В мэрии Москвы назвали виновных в обрушении строительных лесов у метро

Короткая ссылка
Строительные конструкции в районе станции метро «Улица 1905 года» в Москве обрушились по вине начальника участка. Об этом заявил вице-мэр столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

«Виноват начальник участка, он освобождён от работы. И руководство ГБУ «Гормост» тоже. Даны поручения их проверить», — цитирует Бирюкова ТАСС.

Ранее в мэрии заявили, что обрушение строительных лесов произошло из-за большой массы снега.

ЧП произошло вечером 30 января в переходе возле станции метро «Улица 1905 года». В результате пострадали десять человек.  

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru