Прокуратура начала проверку после обрушения строительных лесов в переходе в Москве

Прокуратура начала проверку по факту обрушения строительных лесов вблизи станции московского метро «Улица 1905 года». Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«Пресненская межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдений требований федерального законодательства в связи с обрушением строительных конструкций в подземном переходе у станции метро «Улица 1905 года», в результате которого пострадали пять человек», — цитирует Нефедову РИА Новости.

Она добавила, что прокуратура поставила на контроль результаты процессуальной проверки.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту инцидента.

Вечером 30 января строительные леса обрушились в переходе возле станции метро «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии московского метро.