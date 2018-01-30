Прокуратура начала проверку после обрушения строительных лесов в переходе в Москве
«Пресненская межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдений требований федерального законодательства в связи с обрушением строительных конструкций в подземном переходе у станции метро «Улица 1905 года», в результате которого пострадали пять человек», — цитирует Нефедову РИА Новости.
Она добавила, что прокуратура поставила на контроль результаты процессуальной проверки.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту инцидента.
Вечером 30 января строительные леса обрушились в переходе возле станции метро «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии московского метро.