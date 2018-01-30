СК начал проверку по факту обрушения строительных лесов вблизи станции метро в Москве

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Следственный комитет организовал проверку по факту обрушения строительных лесов вблизи станции московского метро «Улица 1905 года», в результате которого пострадали, по последним данным, до десяти человек.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. 

Ранее сообщалось, что число пострадавших при происшествии увеличилось до десяти.

Вечером 30 января строительные леса обрушились в переходе возле станции метро «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии московского метро.

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