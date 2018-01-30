СК начал проверку по факту обрушения строительных лесов вблизи станции метро в Москве
«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при происшествии увеличилось до десяти.
Вечером 30 января строительные леса обрушились в переходе возле станции метро «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии московского метро.