Источник сообщил о росте числа пострадавших при обрушении конструкций в переходе в Москве

Число пострадавших при обрушении строительных лесов в переходе станции метро «Улица 1905 года» в Москве увеличилось до десяти, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

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