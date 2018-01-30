Источник сообщил о росте числа пострадавших при обрушении конструкций в переходе в Москве

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Число пострадавших при обрушении строительных лесов в переходе станции метро «Улица 1905 года» в Москве увеличилось до десяти, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Источник сообщил о росте числа пострадавших при обрушении конструкций в переходе в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Пострадавших — десять человек», — сказал источник.

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших.

Вечером 30 января строительные леса обрушились в переходе возле станции метро «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии московского метро.

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