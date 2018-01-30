Источник: четыре человека пострадали при обрушении строительных лесов в переходе в Москве

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Четыре человека получили травмы при обрушении строительных лесов в переходе станции метро «Улица 1905 года» в Москве, передаёт Интерфакс со ссылкой на источник.

«По предварительным данным, пострадали четыре человека, у них нетяжёлые травмы», — сказал источник.

По его словам, площадь обрушения составила 16 кв. метров.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

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