Источник: четыре человека пострадали при обрушении строительных лесов в переходе в Москве
Четыре человека получили травмы при обрушении строительных лесов в переходе станции метро «Улица 1905 года» в Москве, передаёт Интерфакс со ссылкой на источник.
«По предварительным данным, пострадали четыре человека, у них нетяжёлые травмы», — сказал источник.
По его словам, площадь обрушения составила 16 кв. метров.
В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.