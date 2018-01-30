В мэрии Москвы рассказали о причинах обрушения строительных лесов вблизи станции метро

Обрушение строительных лесов вблизи станции метро «Улица 1905 года» в Москве произошло из-за большой массы снега, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

«Большая снежная масса оказалась. Под этот «тепляк» попали пять человек, пешеходов, среди них три жителя Москвы, один из Ярославля и ещё один из Нижнего Новгорода. В настоящее время всем им оказывается медицинская помощь. Состояние их удовлетворительное, травмы лёгкие, ничто не угрожает жизни», — цитирует его РИА Новости.

Заммэра отметил, что технические службы разбираются в причинах обрушения строительных лесов, а на месте происшествия работают соответствующие органы.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет организовал проверку по факту происшествия.

Вечером 30 января строительные леса обрушились в переходе возле станции метро «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии московского метро.