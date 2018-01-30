Собянин назначил расследование после обрушения строительных лесов в переходе в Москве

Служебное расследование назначено после того, как строительные леса обрушились в переходе возле станции метро «Улица 1905 года» в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.