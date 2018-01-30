Собянин назначил расследование после обрушения строительных лесов в переходе в Москве

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Служебное расследование назначено после того, как строительные леса обрушились в переходе возле станции метро «Улица 1905 года» в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Строительные леса обрушились в переходе возле станции метро «Улица 1905 года». Переход эксплуатирует «Гормост». Назначил служебное расследование», — написал он в Twitter.

По его словам, в настоящее время пострадавшим в результате инцидента оказывается помощь.

Ранее источник сообщил, что 10 человек пострадали при обрушении конструкций в переходе в Москве.

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