Собянин назначил расследование после обрушения строительных лесов в переходе в Москве
«Строительные леса обрушились в переходе возле станции метро «Улица 1905 года». Переход эксплуатирует «Гормост». Назначил служебное расследование», — написал он в Twitter.
Строительные леса обрушились в переходе возле ст. метро "Улица 1905 года". Переход эксплуатирует "Гормост". Назначил служебное расследование. Пострадавшим оказывается помощь, угрозы для жизни нет. Тем не менее поручил контролировать лично руководителю департамента здравоохранения— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 января 2018 г.
По его словам, в настоящее время пострадавшим в результате инцидента оказывается помощь.
Ранее источник сообщил, что 10 человек пострадали при обрушении конструкций в переходе в Москве.