Административные дела возбуждены после вспышки кишечной инфекции в хабаровской гимназии

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В отношении руководства хабаровской гимназии, где отравились более 100 человек, и компании «Контакт», которая занималась организацией школьного питания, возбуждены административные дела. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«В отношении руководящего состава, должностных лиц и юридических лиц МАОУ г. Хабаровска «Гимназия №3 имени М.Ф. Панькова» и ЗАО «Контакт» возбуждены дела об административном правонарушении», — отмечается в заявлении ведомства.

Ранее в Роспотребнадзоре по Хабаровскому краю заявили, что число заболевших кишечной инфекцией в хабаровской гимназии №3 увеличилось до 106.

В конце октября 2017 года URA.RU передавало, что в Свердловской области четверо детей с признаками кишечной инфекции обратились за помощью в больницу.

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