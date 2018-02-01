Административные дела возбуждены после вспышки кишечной инфекции в хабаровской гимназии
«В отношении руководящего состава, должностных лиц и юридических лиц МАОУ г. Хабаровска «Гимназия №3 имени М.Ф. Панькова» и ЗАО «Контакт» возбуждены дела об административном правонарушении», — отмечается в заявлении ведомства.
Ранее в Роспотребнадзоре по Хабаровскому краю заявили, что число заболевших кишечной инфекцией в хабаровской гимназии №3 увеличилось до 106.
В конце октября 2017 года URA.RU передавало, что в Свердловской области четверо детей с признаками кишечной инфекции обратились за помощью в больницу.