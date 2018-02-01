Административные дела возбуждены после вспышки кишечной инфекции в хабаровской гимназии

В отношении руководства хабаровской гимназии, где отравились более 100 человек, и компании «Контакт», которая занималась организацией школьного питания, возбуждены административные дела. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.