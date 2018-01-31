Песков прокомментировал драку между Сванидзе и Шевченко
«Я не знаю, будут ли сделаны замечания, я в этом контексте вам только скажу одно: а вы критикуете наше Министерство культуры за то, что оно отменило прокатное удостоверение для фильма про похороны Сталина. Видите, насколько, скажем так, даже такие мастодонты не могут совладать со своими эмоциями», — сказал Песков.
При этом он подчеркнул, что говорит о журналистах в целом.
30 января журналисты подрались в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Спор разгорелся из-за вопроса, можно ли считать сталинизм болезнью. Ранее Шевченко заявил телеканалу «360», что сожалеет о потасовке со Сванидзе.