Сванидзе и Шевченко подрались в прямом эфире из-за Сталина

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Журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Как сообщает kp.ru, спор разгорелся из-за вопроса, можно ли считать сталинизм болезнью.

Шевченко в эфире подчеркнул, что сталинизм надо изучать и подходить к нему с позиции истории как науки. При этом Сванидзе заявлял, что это «заразная» болезнь.

«Благодаря сталинскому руководству мы были единственной страной, которая дала отпор фашистским захватчикам!» — сказал Шевченко.

Однако Сванидзе отметил, что страна сражалась «благодаря героизму советского народа».

В ходе обсуждения Шевченко заявил, что его оппонент «плюёт на могилы» советских солдат. В ответ на это Сванидзе назвал его «мерзавцем».

После этого между журналистами началась драка.

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