Шевченко сожалеет о потасовке со Сванидзе
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«Я не дрался, я, честно говоря, не кулаком бил. Я понимал, что имею дело с интеллигентным человеком. Я просто дал пощечину, у меня рука тяжелее, чем у него, наверное», — цитирует Шевченко телеканал «360».
Он отметил, что человек, от которого исходят угрозы, должен отвечать за свои слова.
«Честно говоря, мне очень жаль. Я считаю, что интеллектуальные споры не должны доводить до рукоприкладства. Но это значит, такая сейчас ситуация в стране, такой раскол в обществе, страсти кипят», — подчеркнул журналист.
Ранее в КПРФ прокомментировали драку Шевченко и Сванидзе.
30 января журналисты подрались в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Спор разгорелся из-за вопроса, можно ли считать сталинизм болезнью.