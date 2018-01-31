Шевченко сожалеет о потасовке со Сванидзе

Телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко прокомментировал драку с журналистом Николаем Сванидзе в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Я не дрался, я, честно говоря, не кулаком бил. Я понимал, что имею дело с интеллигентным человеком. Я просто дал пощечину, у меня рука тяжелее, чем у него, наверное», — цитирует Шевченко телеканал «360».

Он отметил, что человек, от которого исходят угрозы, должен отвечать за свои слова.

«Честно говоря, мне очень жаль. Я считаю, что интеллектуальные споры не должны доводить до рукоприкладства. Но это значит, такая сейчас ситуация в стране, такой раскол в обществе, страсти кипят», — подчеркнул журналист.

Ранее в КПРФ прокомментировали драку Шевченко и Сванидзе.

30 января журналисты подрались в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Спор разгорелся из-за вопроса, можно ли считать сталинизм болезнью.