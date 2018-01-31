В КПРФ прокомментировали драку журналистов Шевченко и Сванидзе

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Павел Астахов
Глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко в беседе с RT прокомментировал драку журналистов Максима Шевченко и Николая Сванидзе в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда».
В КПРФ прокомментировали драку журналистов Шевченко и Сванидзе
  • © Радио «Комсомольская правда»/youtube.com

«Диалог проходил на повышенных тонах. Максим Шевченко отстаивал нашу историческую память, позицию наших людей, которые живут в нашей стране. Что касается Николая Карловича... Он не выдержал и повёл себя так, как не подобает человеку с его статусом. Я категорически не согласен с его позицией. Тем более так вставать и бить своего оппонента по лицу... Бьют обычно тогда, когда не хватает аргументов. Шевченко тоже поступил неправильно, но ему ничего больше не оставалось делать», — сказал Ющенко. 

Он добавил, что СМИ следует создать повестку дня о предотвращении подобных случаев. 

Ранее журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Спор разгорелся из-за вопроса, можно ли считать сталинизм болезнью.

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