Сванидзе прокомментировал потасовку с Шевченко

Журналист Николай Сванидзе прокомментировал инцидент с телеведущим и общественным деятелем Максимом Шевченко.

«Мы же, действительно, всё-таки не малые дети. Один раз эмоции не смогли сдержать, но это не значит, что мы каждый раз при встрече с Максимом Шевченко будем бросаться друг на друга с кулаками. Он (конфликт. — RT) не будет принимать такие формы — это несомненно», — цитирует «Говорит Москва» Сванидзе.

При этом он отметил, что не собирается извиняться перед Шевченко.

Ранее Шевченко заявил телеканалу «360», что сожалеет о потасовке со Сванидзе.

30 января журналисты подрались в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Спор разгорелся из-за вопроса, можно ли считать сталинизм болезнью.