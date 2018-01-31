Сванидзе прокомментировал потасовку с Шевченко

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Журналист Николай Сванидзе прокомментировал инцидент с телеведущим и общественным деятелем Максимом Шевченко.
Сванидзе прокомментировал потасовку с Шевченко
  • © Кадр: видео YouTube / Радио «Комсомольская правда»

«Мы же, действительно, всё-таки не малые дети. Один раз эмоции не смогли сдержать, но это не значит, что мы каждый раз при встрече с Максимом Шевченко будем бросаться друг на друга с кулаками. Он (конфликт. — RT) не будет принимать такие формы — это несомненно», — цитирует «Говорит Москва» Сванидзе.

При этом он отметил, что не собирается извиняться перед Шевченко.

Ранее Шевченко заявил телеканалу «360», что сожалеет о потасовке со Сванидзе.

30 января журналисты подрались в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Спор разгорелся из-за вопроса, можно ли считать сталинизм болезнью.

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