В «Мосгортрансе» назвали причину ЧП с автобусом на севере Москвы
«По предварительным данным, причиной ДТП стало неудовлетворительное состояние проезжей части. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошёл с автобусом, который вёз сотрудников транспортного предприятия.
По данным «Мосгортранса», водитель имеет четырёхлетний стаж, перед выездом он прошёл обязательный медосмотр.
Ранее в ГИБДД Москвы уточнили число пострадавших при наезде автобуса на бордюр.