В «Мосгортрансе» назвали причину ЧП с автобусом на севере Москвы

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Плохое состояние проезжей части стало причиной того, что автобус наехал на бордюр на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщили в «Мосгортрансе».

«По предварительным данным, причиной ДТП стало неудовлетворительное состояние проезжей части. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошёл с автобусом, который вёз сотрудников транспортного предприятия.

По данным «Мосгортранса», водитель имеет четырёхлетний стаж, перед выездом он прошёл обязательный медосмотр.

Ранее в ГИБДД Москвы уточнили число пострадавших при наезде автобуса на бордюр.

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