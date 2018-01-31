В «Мосгортрансе» назвали причину ЧП с автобусом на севере Москвы

Плохое состояние проезжей части стало причиной того, что автобус наехал на бордюр на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщили в «Мосгортрансе».

«По предварительным данным, причиной ДТП стало неудовлетворительное состояние проезжей части. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД», — приводит сообщение РИА Новости. Отмечается, что инцидент произошёл с автобусом, который вёз сотрудников транспортного предприятия. По данным «Мосгортранса», водитель имеет четырёхлетний стаж, перед выездом он прошёл обязательный медосмотр. Ранее в ГИБДД Москвы уточнили число пострадавших при наезде автобуса на бордюр.