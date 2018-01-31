В ГИБДД Москвы уточнили число пострадавших при наезде автобуса на бордюр
«В результате аварии пострадали 12 человек, которые для оказания помощи доставлены в медучреждение», — приводит сообщение ТАСС.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил столкновение с бетонным ограждением, разделяющим транспортные потоки.
Ранее сообщалось, что 11 человек пострадали в результате наезда автобуса на бордюр в Москве.
Также URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.