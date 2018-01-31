В ГИБДД Москвы уточнили число пострадавших при наезде автобуса на бордюр

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Число пострадавших при наезде автобуса на бетонное ограждение на Ленинградском шоссе в Москве увеличилось до 12. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«В результате аварии пострадали 12 человек, которые для оказания помощи доставлены в медучреждение», — приводит сообщение ТАСС.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил столкновение с бетонным ограждением, разделяющим транспортные потоки.

Ранее сообщалось, что 11 человек пострадали в результате наезда автобуса на бордюр в Москве.

Также URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.

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Общество Происшествия
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