Источник: 11 человек пострадали в результате наезда автобуса на бордюр в Москве
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
«Одиннадцать человек пострадали в результате наезда автобуса на разделительный бордюр в районе дома 2 по Ленинградскому шоссе», — заявил собеседник.
Он также добавил, что четверых пострадавших госпитализировали, остальных осматривают медики.
Ранее URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.