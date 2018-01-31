Источник: 11 человек пострадали в результате наезда автобуса на бордюр в Москве

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По меньшей мере 11 человек пострадали в результате наезда пассажирского автобуса на разделительный бордюр на севере Москвы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Одиннадцать человек пострадали в результате наезда автобуса на разделительный бордюр в районе дома 2 по Ленинградскому шоссе», — заявил собеседник.

Он также добавил, что четверых пострадавших госпитализировали, остальных осматривают медики.

Ранее URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.

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