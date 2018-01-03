При столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека

Короткая ссылка
При столкновении грузовика Volvo и легкового автомобиля Honda в Тюменской области пострадали четыре человека, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По имеющимся данным, дорожно-транспортное происшествие произошло на 30-м километре Тобольского тракта 2 января.

Для ликвидации последствий аварии и помощи пострадавшим были вызваны сотрудники МЧС.

Ранее Nation News сообщало, что в Карелии столкнулись школьный автобус и лесовоз.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119