При столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека

При столкновении грузовика Volvo и легкового автомобиля Honda в Тюменской области пострадали четыре человека, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.