При столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека
При столкновении грузовика Volvo и легкового автомобиля Honda в Тюменской области пострадали четыре человека, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По имеющимся данным, дорожно-транспортное происшествие произошло на 30-м километре Тобольского тракта 2 января.
Для ликвидации последствий аварии и помощи пострадавшим были вызваны сотрудники МЧС.
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