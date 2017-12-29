В Карелии столкнулись школьный автобус и лесовоз

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В Суоярвском районе Карелии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и лесовоза, сообщает Nation News.

По предварительной информации, водитель автобуса двигался по дороге в нерабочее время.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, автобус столкнулся с лесовозом. Пострадавших нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре водителя приговорили к реальному тюремному сроку за езду в нетрезвом виде.

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