В Югре водителя приговорили к реальному тюремному сроку за езду в нетрезвом виде

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Жителя Нягани приговорили к реальному тюремному сроку за езду в нетрезвом виде, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Как установлено, подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК. Тогда ему было назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на один год.

В апреле 2017 года водитель снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к восьми месяцам колонии-поселения. Он также лишён права управлять транспортом на три года.

Ранее Inforeactor сообщало, что в дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика и легкового автомобиля погибли четверо.

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