СМИ: В ДТП с грузовиком под Петербургом погибли четыре человека
В дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика и легкового автомобиля погибли четверо, сообщает Inforeactor со ссылкой на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По имеющимся данным, ДТП произошло на 508-м километре дороги Вологда — Новая Ладога в Волховском районе.
Мужчина 1983 года рождения, находившийся за рулём ВАЗ-21043, выехал на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с грузовиком Renault Magnum.
Погибли водитель и трое пассажиров легковой машины.
Проводится проверка, по итогам которой будет решаться вопрос о заведении уголовного дела.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.
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