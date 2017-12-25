СМИ: В ДТП с грузовиком под Петербургом погибли четыре человека

В дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика и легкового автомобиля погибли четверо, сообщает Inforeactor со ссылкой на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По имеющимся данным, ДТП произошло на 508-м километре дороги Вологда — Новая Ладога в Волховском районе.

Мужчина 1983 года рождения, находившийся за рулём ВАЗ-21043, выехал на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с грузовиком Renault Magnum.

Погибли водитель и трое пассажиров легковой машины.

Проводится проверка, по итогам которой будет решаться вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.