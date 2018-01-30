В Орловской области при столкновении четырёх машин погибли двое полицейских

Столкновение четырёх автомобилей произошло в Орловской области, погибли два сотрудника полиции, ещё трое пострадали. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В 10:36 мск в Малоархангельском районе столкнулись «Газель», Renault Logan, КамАЗ и «Газель Next».

«В результате ДТП погибли водитель и пассажир (женщина) автомобиля «Газель», также телесные повреждения получили ещё трое пассажиров (женщины) транспортного средства. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд КамАЗа на встречную полосу.

Ранее в Калужской области в ДТП погибли четыре человека.

Также URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.