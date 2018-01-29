В Калужской области в ДТП погибли четыре человека

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Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе М3 «Украина» в Калужской области, передаёт пресс-служба регионального управления МВД.

«В результате столкновения транспортных средств четыре человека погибли и пятеро получили ранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

По факту аварии организована доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали и один погиб в результате ДТП в Воронежской области.

Также URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.

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