В Калужской области в ДТП погибли четыре человека

Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе М3 «Украина» в Калужской области, передаёт пресс-служба регионального управления МВД.

«В результате столкновения транспортных средств четыре человека погибли и пятеро получили ранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

По факту аварии организована доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали и один погиб в результате ДТП в Воронежской области.

Также URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.