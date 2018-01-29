В Калужской области в ДТП погибли четыре человека
«В результате столкновения транспортных средств четыре человека погибли и пятеро получили ранения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
По факту аварии организована доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что семь человек пострадали и один погиб в результате ДТП в Воронежской области.
Также URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.