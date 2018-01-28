Семь человек пострадали и один погиб в результате ДТП в Воронежской области
Об этом сообщает УМВД по региону.
«По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107, 31-летний житель Воронежа, двигаясь со стороны Курска в направлении Воронежа, допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Mercedes-Benz Sprinter под управлением 46-летнего жителя Курской области», — указывается в заявлении.
Уточняется, что водитель ВАЗ-2107 скончался на месте происшествия, а четыре пассажира автомобиля ВАЗ, а также водитель и два пассажира автомобиля Mercedes получили телесные повреждения. Все пострадавшие были госпитализированы.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.