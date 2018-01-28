Семь человек пострадали и один погиб в результате ДТП в Воронежской области

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По меньшей мере один человек погиб и семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Воронежской области.

Об этом сообщает УМВД по региону.

«По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107, 31-летний житель Воронежа, двигаясь со стороны Курска в направлении Воронежа, допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Mercedes-Benz Sprinter под управлением 46-летнего жителя Курской области», — указывается в заявлении.

Уточняется, что водитель ВАЗ-2107 скончался на месте происшествия, а четыре пассажира автомобиля ВАЗ, а также водитель и два пассажира автомобиля Mercedes получили телесные повреждения. Все пострадавшие были госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.

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Общество Происшествия
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