В Челябинской области в ДТП попал микроавтобус с журналистами

Короткая ссылка
Микроавтобус с журналистами, которые освещали поездку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Магнитогорск, попал в ДТП.

«Журналисты уехали с одной из точек раньше, и в этот момент случился инцидент», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы правительства региона.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали два человека. Другие подробности не приводятся.

Ранее URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119