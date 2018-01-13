В Челябинской области в ДТП попал микроавтобус с журналистами
Микроавтобус с журналистами, которые освещали поездку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Магнитогорск, попал в ДТП.
«Журналисты уехали с одной из точек раньше, и в этот момент случился инцидент», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы правительства региона.
Отмечается, что в результате ДТП пострадали два человека. Другие подробности не приводятся.
Ранее URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.
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