В Челябинской области в ДТП попал микроавтобус с журналистами

Микроавтобус с журналистами, которые освещали поездку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Магнитогорск, попал в ДТП.

«Журналисты уехали с одной из точек раньше, и в этот момент случился инцидент», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы правительства региона.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали два человека. Другие подробности не приводятся.

Ранее URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.