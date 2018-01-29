Пушков прокомментировал слова Климкина о лишении России права вето в СБ ООН

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о лишении России права вето в Совете Безопасности (СБ) ООН по вопросу введения миротворцев международной организации в Донбасс.

«Мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава МИД Украины и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в международном праве», — говорится в тексте сообщения.

Ранее Климкин заявлял, что Россию можно лишить права вето по вопросу введения миротворцев ООН в Донбасс в том случае, если она будет признана стороной конфликта в регионе на уровне СБ.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко предположил, что согласование вопроса о миротворческой миссии ООН в Донбассе может произойти в 2018 году

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