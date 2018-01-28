Волкер заявил, что никто не лишит Россию права вето в ООН

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер, комментируя вопрос введения миротворцев ООН в Донбасс, заявил, что Россию не могут могут лишить права вето в голосовании по миротворческой миссии.

«Когда речь идёт об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить», — приводит телеканал «112 Украина» слова Волкера.

Он отметил, что «очень важно коммуницировать с Россией напрямую».

«Она играет ключевую роль в этом конфликте. И если мы хотим его решить, нужно работать с Россией. Она должна согласиться прекратить конфликт. Поэтому диалог очень важен», — добавил Волкер.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что лишить Россию права вето в вопросе введения миротворцев ООН в Донбасс можно, признав её стороной конфликта на уровне Совбеза.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко предположил, что согласование вопроса о миротворческой миссии ООН в Донбассе может произойти в 2018 году.