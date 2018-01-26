Порошенко заявил, что миротворческая миссия в Донбассе может быть согласована в 2018 году

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Во время выступления в Украинском доме в Давосе президент Украины Пётр Порошенко предположил, что согласование вопроса о миротворческой миссии ООН в Донбассе может произойти в 2018 году. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Не теряю оптимизма, что это может произойти в 2018 году», — сказал он. 

Ранее Порошенко обсудил со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером ситуацию в Донбассе, в том числе обмен военнопленными и возможность размещения миротворческой миссии ООН.

Также политики обсудили закон о реинтеграции Донбасса «как элемента общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины».

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