Порошенко заявил, что миротворческая миссия в Донбассе может быть согласована в 2018 году

Во время выступления в Украинском доме в Давосе президент Украины Пётр Порошенко предположил, что согласование вопроса о миротворческой миссии ООН в Донбассе может произойти в 2018 году. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Не теряю оптимизма, что это может произойти в 2018 году», — сказал он.

Ранее Порошенко обсудил со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером ситуацию в Донбассе, в том числе обмен военнопленными и возможность размещения миротворческой миссии ООН.

Также политики обсудили закон о реинтеграции Донбасса «как элемента общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины».