Гордон подписала в ЦИК заявление о снятии кандидатуры с выборов
Журналистка Екатерина Гордон подписала в Центризбиркоме заявление, в котором отказалась от участия в выборах. Об этом сообщает РИА Новости.
- Екатерина Гордон
- РИА Новости
- © Максим Блинов
Как отмечается, она должна была привезти собранные подписи, однако вместо этого сделала заявление и подписала соответствующий официальный документ.
Ранее Гордон заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России.
25 декабря Партия добрых дел выдвинула Екатерину Гордон кандидатом на пост президента, после чего журналистка подала документы в ЦИК.
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