В ЦИК пока не получали документов, подтверждающих отказ Гордон от участия в выборах

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Наталья Осипова, Марианна Чурсина
Член ЦИК Евгений Шевченко в беседе с RT рассказал, что избирательная комиссия не получала официальной информации об отказе журналистки Екатерины Гордон выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России.

«Мы её ждём, поскольку только из СМИ читаем, что она не будет баллотироваться. У нас есть заявка, что они сегодня придут. Поэтому у ЦИК никаких иных оснований её не ждать нет. Принесут ли они подписи или заявление, мы увидим в 14:00», — сказал он.

Ранее журналистка Екатерина Гордон заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России.

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