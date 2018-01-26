Гордон заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента
Журналистка Екатерина Гордон заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России.
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«Я не буду участвовать», — цитирует РИА Новости Гордон.
Ранее сообщалось, что она собрала необходимое количество подписей в поддержку своей регистрации на выборах президента России.
29 декабря 2017 года Центризбирком разрешил Гордон открыть избирательный счёт.
Президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года.
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