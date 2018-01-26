Гордон заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента

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Журналистка Екатерина Гордон заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России.
Гордон заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента
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«Я не буду участвовать», — цитирует РИА Новости Гордон.

Ранее сообщалось, что она собрала необходимое количество подписей в поддержку своей регистрации на выборах президента России.

29 декабря 2017 года Центризбирком разрешил Гордон открыть избирательный счёт.

Президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года. 

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