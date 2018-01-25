Гордон собрала необходимое число подписей для регистрации на президентских выборах

Журналистка Екатерина Гордон собрала необходимое количество подписей в поддержку своей регистрации на выборах президента России.

«Мы несём 105 тысяч… Собрали чуть больше. В 11:00 мск завтра — предварительно мы согласовали. Завтра идём сдавать», — приводит РИА Новости её слова.

Она также отметила, что в ЦИК сделает заявление по поводу своей будущей роли в российской политике.

Ранее стало известно, что председатель Партии роста Борис Титов собрал в свою поддержку более 100 тыс. подписей.

29 декабря 2017 года Центризбирком разрешил Гордон открыть избирательный счёт.