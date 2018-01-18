Титов собрал необходимое число подписей для регистрации на выборах президента

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Председатель Партии роста Борис Титов заявил, что в его поддержку собрано более 100 тыс. подписей, которые необходимы для регистрации на президентских выборах в России.

«Собрано 101 754 подписи», — приводит РИА Новости слова Титова.

Он также подчеркнул, что никаких нарушений при сборе подписей не было.

Ранее стало известно, что штаб Григория Явлинского собрал необходимое число подписей для его регистрации в качестве кандидата на выборах президента. 

13 января пресс-секретарь предвыборного штаба действующего главы государства Владимира Путина Андрей Кондрашов сообщил, что в поддержку российского лидера собрано более 538 тыс. подписей.

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Выборы президента России — 2018 Общество Политика
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