Титов собрал необходимое число подписей для регистрации на выборах президента

Председатель Партии роста Борис Титов заявил, что в его поддержку собрано более 100 тыс. подписей, которые необходимы для регистрации на президентских выборах в России.

«Собрано 101 754 подписи», — приводит РИА Новости слова Титова.

Он также подчеркнул, что никаких нарушений при сборе подписей не было.

Ранее стало известно, что штаб Григория Явлинского собрал необходимое число подписей для его регистрации в качестве кандидата на выборах президента.

13 января пресс-секретарь предвыборного штаба действующего главы государства Владимира Путина Андрей Кондрашов сообщил, что в поддержку российского лидера собрано более 538 тыс. подписей.